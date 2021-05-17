“اليونسكو” تُجدِّد دعمها لحرية الإعلام في السودان

الخرطوم: السوداني

جدّدت مدير منظمة اليونسكو أودري أزولاي، التعاون بين المنظمة والحكومة السودانية في مجال حرية الإعلام.

والتقت مدير منظمة اليونسكو برئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس، على هامش مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

وقالت أزولاي عقب اللقاء “إنه لمن دواعي سعادتي أن التقي سعادة رئيس مجلس الوزراء مرة أخرى في باريس، حيث اكدنا تجديد او تعزيز التعاون بين اليونسكو والسودان”.

واشارت الى التعاون بين المنظمة والحكومة السودانية في مجال حرية الإعلام؛ واضافت “فقد عملنا سوياً منذ العام الماضي لتقويم الأوضاع التي تعمل فيها وسائل الإعلام، وسنعمل على تحديث الإطار الذي يعمل فيه الإعلام، التشريعات والتأهيل وتدريب الكوادر”، وأكدت إعداد خطة استراتيجية للإعلام سيجري تنفيذها على الأرض، وكذلك التعاون في مجال الثقافة، حيث يزخر السودان بموروثات ثقافية استثنائية.

وأوضحت أن التعاون في المجال الثقافي تم تأسيسها منذ أمد مثل مشروع حماية المواقع الأثرية في مروي والتي تمثل أهمية كبيرة للتاريخ العالمي وكذلك صيانة وترميم المتاحف.