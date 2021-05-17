النرويج تعلن إلغاء ديونها على السودان

السوداني: متابعات

أعلنت النرويج، عن إلغاء جميع ديونها الثنائية مع السودان.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية، إين إريكسن سوريد في بيان لها: “نحن ملتزمون بالمساهمة في إنجاح عملية الانتقال في السودان. وتماشياً مع هذا، فقد اتّخذنا قراراً بإلغاء جميع الديون الثنائية، والمساهمة في تسوية الديون في إطار صندوق النقد الدولي، ونهدف للحفاظ على مستوى عالٍ من المساعدة. وهذا سيجعل السودان أحد المتلقين الرئيسيين للمساعدات التنموية النرويجية”.

وأضافت: “النرويج ترحب بانتقال السودان نحو الديمقراطية.. إنه من المؤثر رؤية الناس يخرجون إلى الشوارع مطالبين بالحرية والسلام والعدالة.. نحن ندعم برنامج الإصلاح للحكومة التي يقودها المدنيون.. لذلك نتّفق مع اجتماع القادة في باريس اليوم على أن الانتقال في السودان لا رجوع فيه، وإننا – المجتمع الدولي – يجب أن نستمر في التضامُن مع شعب السودان”.