البرهان وحمدوك يؤكدان العمل بتناغم وانسجام لإنجاح الفترة الانتقالية

الخرطوم: السوداني

تعهّد كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، تعهّدا على توحيد الرؤى والعمل معاًََ لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة السودانية.

وأمّنا خلال الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبيل الجلسة الافتتاحية لمؤتمر باريس، على المُضِي قُدُماََ والعمل سوياََ لمجابهة تحديات الفترة الانتقالية. وأكدا على الدور الكبير الذي يضطلع به الرئيس ماكرون ومواقفه الداعمة للسودان، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لفرنسا حكومة وشعباً لتنظيمها لهذا المؤتمر الذي يمثل نقطة تحول كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد وعودة السودان للمحافل الدولية.

من جانبه، وجّه الرئيس الفرنسي، المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في بلاده لدعم السودان والوقوف بجانبه، مؤكداً على تقديم كل ما من شأنه إنجاح الفترة الانتقالية.