السعودية تقدم ٢٠ مليون دولار لتغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان

باريس: السوداني

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ‏إن خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، وجه بدعم السودان لمعالجة المتأخرات وتخفيف أعباء الديون لدى صندوق النقد الدولي، مؤكداً حرصه على ازدهار ورفاه الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف: “امتداداً للدعم السابق المقدم من المملكة لجمهورية السودان، تعلن المملكة خلال مؤتمر باريس، لدعم السودان عن قيامها بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جُزءٍ من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي حوالي ٢٠ مليون دولار. إضافةً لتحويل رصيد المملكة في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى صندوق النقد الدولي، للمساهمة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على السودان”.

وثمّن الأمير فرحان، عالياً مبادرة الرئيس ماكرون بالدعوة لهذا المؤتمر، وتمنى أن يقوم المجتمع الدولي بالدور المرجو منه لدعم السودان.