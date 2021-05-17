عاجل… في جلسة إعفاء ديون السودان.. الإمارات‬⁩ تحدثت عن تعهداتها ومساعداتها السابقة بحوالي مليار ونصف المليار دولار والتزامها بالعمل مع المؤسسات الدولية لدعم السودان.