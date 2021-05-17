Bank of Khartoum Visa Card

عاجل… في جلسة إعفاء ديون السودان.. الإمارات‬⁩ تحدثت عن تعهداتها ومساعداتها السابقة بحوالي مليار ونصف المليار دولار والتزامها بالعمل مع المؤسسات الدولية لدعم السودان.

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By alsudani 0
Cycling: 2nd Abu Dhabi Tour 2016 / Stage 3 Illustration / United Arab Emirates (UAE) Flag/ Al Ain-Qasr Al Muwaiji - Jebel Hafeet 1025m (150km)/ The Strata Stage / Ride To Abu Dhabi / ©Tim De Waele
alsudani
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