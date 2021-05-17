عاجل… في جلسة إعفاء ديون السودان.. الإمارات تحدثت عن تعهداتها ومساعداتها السابقة بحوالي مليار ونصف المليار دولار والتزامها بالعمل مع المؤسسات الدولية لدعم السودان. أهم الاخبار By alsudani On 17 مايو, 2021 8:31 م - 0 Cycling: 2nd Abu Dhabi Tour 2016 / Stage 3 Illustration / United Arab Emirates (UAE) Flag/ Al Ain-Qasr Al Muwaiji - Jebel Hafeet 1025m (150km)/ The Strata Stage / Ride To Abu Dhabi / ©Tim De Waele شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)