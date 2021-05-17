مجلس السيادة يقبل استقالة النائب العام ويعفي رئيسة القضاء

الخرطوم: السوداني

قرر مجلس السيادة الانتقالي في اجتماعه الدوري برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، بالقصر الجمهوري مساء اليوم، قبول استقالة الأستاذ تاج السر الحبر من منصبه كنائب عام لجمهورية السودان. وإعفاء رئيسة القضاء من منصبها.

وقال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي، إن المجلس قام بإعفاء الأستاذة نعمات عبد الله محمد خير من منصبها كرئيس للقضاء.

وأوضح الفكي أن النائب العام كان قد تقدم باستقالته عدة مرات من قبل ولكن في هذه المرة الأخيرة كان أكثر إصراراً على التنحي من منصبه.

وأضاف الفكي أنه وفقاً لاختصاصات مجلس السيادة الواردة في الفصل الرابع من الوثيقة الدستورية، فإن المجلس يعتمد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قِبل مجلس القضاء العالي.

وأبان الفكي أنه لحين تشكيل مجلس القضاء العالي، يعين مجلس السيادة الانتقالي رئيس القضاء، كما ينطبق هذا الأمر على النائب العام، وفقاً لما تضمنته الوثيقة في الفقرة التالية “يعتمد المجلس تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قِبل المجلس الأعلى للنيابة العامة ولحين تشكيل المجلس الأعلى للنيابة، يعين مجلس السيادة النائب العام”.