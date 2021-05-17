التربية تعلن موعد انطلاق الإمتحان الموحد للصف السادس للانتقال للمرحلة المتوسطة

الخرطوم: السوداني

اعلنت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم عن انطلاق الامتحان النهائي الموحد لتلاميذ الصف السادس يوم الاحد 23 مايو 2021م.

وكشف مدير الأدارة العامة للتعليم الأساسي بالولاية الأستاذ حمزة الفحل، وفق (سونا)، أن الأمتحان وضع وفق المعايير العلمية المتعارف عليها، مع مراعاة الظروف التى مر بها العام الدراسي من تأخر في توفر الكتاب خاصة لبعض المدارس الخاصة .

وأكد “الفحل” أن الوزارة اعدت اوراق الأسئلة للأربعة مواد الأساسية من الامتحان وهي (اللغة العربية والرياضيات والتربية الإسلامية واللغة الانجليزية)، على أن تحضر الإدارات التعليمية بالمحليات والقطاعات المواد الفرعية وهي (الجغرافيا، التاريخ ، العلوم، تكنلوجيا الاتصال) وذلك بحسب موقف كل محلية أو القطاع التعليمي داخل المحلية.

وأوضح أن ادارته سلمت المحليات أوراق الامتحان للشروع في الترتيبات اللازمة، كما أكد أن عدد التلاميذ الجالسين لهذا الأمتحان في القطاع الحكومي يبلغ (102799) تلميذ وتلميذة.

وأكد “الفحل” أن هذا الأمتحان هو نهاية المرحلة الابتدائية والانتقال للمرحلة المتوسطة.