مجلس الأمن والدفاع يوافق على تمديد تفويض بعثة “يونيتامس”

الخرطوم: السوداني

وافق مجلس الأمن والدفاع على تمديد تفويض بعثة “يونيتامس” لمدة عام آخر، جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للمجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو وبمشاركة جميع الأعضاء اليوم “الاثنين”.

وقال وزير الدفاع يس إبراهيم في تصريح صحفي، إن الاجتماع تطرق لتمديد تفويض بعثة “يونيتامس” وللأوضاع الأمنية في البلاد بصفة عامة وخاصة في ولايتي جنوب دارفور والنيل الأزرق.

مشيراً إلى موافقة الاجتماع على تمديد تفويض البعثة لمدة عام آخر وفقاً للقرار ٢٥٢٤ للعام ٢٠٢٠ م، اعتباراً من تاريخ الثالث من يونيو ٢٠٢١، و أوضح أن الاجتماع أمّن على دعم قوات الشرطة حتى تتمكن من أداء مهامها في بسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون، ودفع قوات مشتركة لضبط المتفلتين وتقديم الجناة للعدالة، عطفاً للوقوف على الأحداث التي وقعت بمحلية قيسان بالقرية ١١ والعمل على تعزيز القوات المشتركة للحد من تطور الصراع القبلي في المنطقة.