البرهان: التغيير الحقيقي سيبدأ عقب اندماج السودان في المنظومة المالية العالمية

باريس: السوداني

عبر رئيس السيادة الإنتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان عن تقديره للرئيس امانويل ماكرون وللحكومة والشعب الفرنسي لإقامة واستضافة المؤتمر الإقتصادي لدعم السودان ، والذي وصفه بانه يؤسس لعودة السودان واندماجه في المجتمع الدولي ، خاصة المنظومة المالية العالمية.

وقال سيادته في تصريح صحفي عقب الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر “إن فرنسا كافأت الثورة السودانية بالوقوف معها ومساندتها ، وما قدمته الآن يعد هدية لشباب وشابات السودان الذين ضحوا بارواحهم وبكل غال ونفيس من اجل التغيير”.

مضيفاً أن التغيير الحقيقي سيبدأ عقب إندماج السودان في المنظومة المالية العالمية، والذي سينعكس حتما على حياة ومعاش الناس.

وأكد رئيس مجلس السيادة أن ما التزم به الدائنون سيؤسس لإنطلاقة اقتصادية، تمكن السودان من العودة وبقوة للمجتمع الدولي.