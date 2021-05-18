البرهان يستبعد وقف التطبيع مع إسرائيل ويؤكد مبدأ حل الدولتين

السوداني :وكالات

استبعد رئيس مجلس السيادة، الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان لجوء السودان لسيناريو الحرب مع إثيوبيا، مؤكداً سعي السودان لنيل حقوقه من خلال التفاوض والتراضي مع جيرانه. وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مبينا أنه لابد من اتفاق يحفظ حق الأجيال القادمة في المياه.

و قال البرهان في مقابلة مع تلفزيون -24 الفرنسي : “علاقتنا مع إثيوبيا تحتم التوصل لاتفاق مرض وقانوني وليس لدينا رغبة في حدوث صدام وتصعيد معها ولكن حقنا في السيادة على اراضينا لن يقف أمامه اي عائق”.

وحول المبادرة الإماراتية لحل مشكلة سد النهضة قال”بالنسبة لنا نسعى أن تكون كل المبادرات متكاملة وتحت رعاية الاتحاد الإفريقي”، وأضاف نؤمن بالحل الإفريقي ونثق في قدرة الاتحاد الإفريقي. وطالب البرهان بوجود ضمانات تعزز الحل الإفريقي .

وحول القضية الفلسطينية أكد ضرورة قيام الحل المبني على الدولتين والقرارات الشرعية بين فلسطين وإسرائيل، وعبر عن أسفه لما يحدث في غزة في حق المدنيين العزل، مشيرا الى أن التطبيع مع اسرائيل ليس له علاقة بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم وأن قضية التطبيع تحكمها مؤسسات الدولة .