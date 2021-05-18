محافظ البنك المركزي: جاهزون للاستثمار في الصيرفة التقليدية

الخرطوم: السوداني

قال محافظ بنك السودان المركزي إن النظام المصرفي قام بإنشاء دليل للممارسات المثلى لضمان امتثال السودان للمعايير المصرفية الدولية.

وأكد خلال مداخلته أمس الإثنين في جلسة بيئة الأعمال وكيفية الاستثمار في السودان بمؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي، أن القطاع المصرفي لا يزال يحتاج للمزيد من الجهود خاصة في إجراءات الشمول المالي، قائلاً إننا نعمل مع البنك الدولي لصياغة الخطط الوطنية لذلك.

وأوضح أن السودان دشن النظام الجديد لتحقيق الاستدامة، مشيراً لأهمية الدعم الفني الفرنسي ودوره فى إكمال الخطط والإجراءات لخلق نظام مصرفي معافى، مؤكداً إمكانية تلقي القطاع المصرفي الكثير من الاستثمارات خاصة في مجال الصرافة التقليدية واتخاذ إجراءات ضبط الجودة التي تمكن المستثمرين والبنوك التقليدية في العالم من التعامل مع السودان.

وأكد أن البنك المركزي أصدر توجيهات وإجراءات ضرورية لإصلاح القطاع ولتحقيق الاستقرار وتقوية الإجراءات المحاسبية والشفافية وإعادة هيكلة البنوك التجارية، مضيفاً لدينا الكثير من الإجراءات ذات الصلة بالخصخصة لتمكين البنوك من تحقيق أوضاع مالية متينة. وأشاد بدعم الحكومة الفرنسية ومساهمتها في إصلاح القطاع الاقتصادي والسياسي.