الري تجدد التزامها بضبط التعديات على منشآت الري بالمشاريع

الخرطوم : فريني

وجه وزير الري والموارد المائية البروفسور ياسر عباس بضرورة التواصل الأفقي بين أصحاب المصلحة في العملية الزراعية من المهندسين بأقسام الري وإدارة المشروع وكافة المزارعين للنهوض بالعملية الزراعية والشراكة في إنجاح الموسم الصيفي القادم.

وقال في الاجتماع الجامع الذي عقد أمس لمهندسي أقسام الري بمشروع الجزيرة وإدارات الميكانيكا والمشروعات بوزارة الري لتقييم التحضيرات للموسم الشتوي، حيث تم التداول حول العديد من الأجندة بدءاً بمستوى تحصيل رسوم مياه الري والأسباب المتعلقة بتدني نسبة التحصيل التي لم تتجاوز الـ 60% من القيمة الحقيقية حيث وضع الاجتماع عدداً من الموجهات لتحسين نسبة التحصيل في سبيل تحسين مستوى الخدمة المقدمة.

واطلع الاجتماع بصورة تفصيلية على أعمال الصيانة لكل قسم من أقسام المشاريع القائمة ومستوى تنفيذ أعمال الصيانة بمنشآت الري متضمنة الأعمال المدنية والميكانيكية لأبواب المنظمات المائية وإزالة الإطماء والحشائش من القنوات، كذلك تعرف الاجتماع على تقارير الأداء لكافة الإدارات ذات الصلة.

وأشاد الوزير بمستوى التحضير والصيانة بالمشاريع، وقال إن الموقف يدعو للاطمئنان والتفاؤل بموسم صيفي مميز.

أكد وكيل وزارة الري والموارد المائية المهندس ضو البيت عبدالرحمن سعي وزارته لضبط التعديات المتكررة على منشآت الري بالمشاريع من خلال تفعيل القوانين والالتزام بمحددات الدورة الزراعية، والتركيز على رفع المناسيب بالقنوات الرئيسة من خلال أعمال الصيانة المتكاملة والسبل الكفيلة بتفعيل مهام وصلاحيات المعاونين بالترع لتحسين الأداء في ضبط المياه وتوزيعها بالصورة المثلى.