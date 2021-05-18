منحة بـ(2)ملياردولار و إستعادة عضوية السودان في البنك الدولي

الخرطوم: السوداني

كشف نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا حافظ غانم، عن منحة لدعم السودان بمبلغ 2 مليار دولار، إلى جانب دعم برنامج الأسر ومكافحة جائحة كورونا وقطاع الطاقة خاصة الطاقة الشمسية وتعزيز استخدام التقنية.

وأكد غانم العمل على تقوية رأس المال البشري في السودان عبرالبنك والشركاء الدوليين.

وأشار خلال حديثه فى مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان أمس إلى الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية على صعيد التنمية فى فترة وجيزة، مؤكداً أن السودان سيحقق فرصا كبيرة وأنه يزخر بثروة حيوانية كبيرة.

وأوضح أن الموقع الجغرافي للسودان يؤهله للوصول إلى الأسواق الإقليمية خاصة في الشمال، إلى جانب إمكاناته الضخمة التى ستؤدي إلى تهيئة مناخ الاستثمار.

ودعا حافظ المجتمع الدولي لمواصلة دعم السودان، مؤكداً أن البنك الدولي يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار في السودان.

وقال “إننا نتطلع للمزيد من العمل مع الحكومة”، مضيفاً أن الشراكة مع البنك الدولي أمر بالغ الأهمية، وأوضح أن السودان قد استعاد عضويته الكاملة في البنك الدولي، مطالباً المستثمرين باستغلال الفرص الماثلة والمتاحة فيه..