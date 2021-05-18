في تصريحات مثيرة لـ(السوداني) مدرب سيراميكا كيلوباترا المصري يبدي اعجابه بالمريخ ضياء السيد: واجهنا فريقا قويا ..(…) لفت نظري وهذه نصائحي

حسن بشير

وصف المدير الفني لنادي سيراميكا كيلو باترا المصري، الكابتن ضياء السيد المباراة الودية التي جمعت ناديه بالمريخ بالقوية.

وكان المريخ قد تعرض للخسارة بأربعة اهداف مقابل هدف في ثالث تجاربه الودية بمعسكره الاعدادي بالعاصمة المصرية القاهرة مساء أمس الاول ( الأحد).

واوضح الكابتن ضياء السيد في تصريحات لـ(السوداني) انه استهدف الاطمئنان على جاهزية لاعبيه للمباريات القادمة في بطولة الدوري المصري وبالفعل نجح في ذلك حيث دفع بعدد من اللاعبين ووصل الى ما يريده خلال اللقاء خاصة وانه تباري امام نادٍ كبير وقوي – على حد قوله.

ولفت النظر الى أن المباراة وبالرغم من طابعها الودي الا انها كانت شبه رسمية حيث سعى كل فريق للوصول الى مرمى الآخر وقدم الفريقان مستوى فنيا عاليا للغاية.

وكشف مدرب سيراميكا كيلو باترا المصري عن اعجابه الكبير باللاعب عزام عادل وقال إن الاخير قدم مستوى فنيا متميزا في المباراة – حسب قوله.

بينما نصح الكابتن ضياء السيد المريخ بالعمل على تدعيم خطي الدفاع والهجوم، واشار في الوقت نفسه الى انه يتمني أن يقدم بطل السودان مستويات متميزة خلال النسخ القادمة من البطولة الافريقية.