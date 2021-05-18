الهلال يفوز على كسكادا وبعثته تعود للخرطوم

أنهى فريق الهلال معسكره التحضيري بفندق موفمبيك بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، وذلك بعد أن اختتم الفريق معسكره بخوض آخر تجاربه الودية مساء أمس الأول الأحد بمواجهة فريق كسكادا، ونجح الأزرق في تحقيق فوز معنوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، تبادل في إحرازها نصر الدين الشغيل الذي افتتح التسجيل في الشوط الأول الذي انتهى بتفوق الهلال وفي الشوط الثاني ٌأضاف أبو عاقلة عبدالله الهدف الثاني من تسديدة قوية من مسافة بعيدة واختتم سليم برشاوي ثلاثية الهلال بتسجيله هدفا ملعوبا مستفيداً من تمريرة محمد مختار بشة وكان الفريق المصري قد سجل هدفا وحيدا مع بداية الشوط الثاني وقبلها أهدر الفريق ركلة جزاء.

هذا وأنهى الهلال معسكره الإعدادي وعادت البعثة إلى الخرطوم أمس لمواصلة التحضيرات بملعبه بأم درمان استعداداً للنصف الثاني من الموسم الحالي.

هذا وتم إلغاء مباراة الشرقية لأسباب خاصة بالفريق المصري.