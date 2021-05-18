في تجربته الودية الثانية الشرطة القضارف يتفوق على منتخب نجوم مدني بسداسية

نجح فريق الشرطة القضارف من كسب تجربته الودية الثانية التي لعبها عصر امس الاثنين، أمام منتخب نجوم مدني بنتيجة ستة أهداف لهدفين أحرز أهداف الشرطة. عمر طرمبيل. منتصر أزهري. وائل عبد الصمد. عثمان. رابين. زاهر توتو، ودخل الشرطة مباراة اليوم بتشكيلة مكونة من إبراهيم ابوعشرين في حراسة المرمى، وعمار الدمازين والطيب ويدان وعثمان مصطفى وحمدون في خط الدفاع، بينما لعب في خط الوسط مصطفى باستوري ومجاهد آدم ،ومنتصر أزهري، وزاهر توتو، وعمر طرمبيل برفقة عثمان في خط الهجوم.

يذكر أن الشرطة يقيم معسكرا تحضيريا قصيرا بمدينة مدني، استعداداً للاستحقاقين المقبلين لبطولة كأس السودان والدوري الممتاز وكان قد خسر الفريق تجربته الأولى أمام اتحاد مدني بهدفين لهدف.