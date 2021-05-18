السعودية تندد وتستنكر تصريحات وزير الخارجية اللبناني المُشينة تجاه المملكة وشعبها

الرياض: متابعات السوداني

ادانت وزارة الخارجية السعودية بصورة شديدة اللهجة والاستنكار، ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني، من إساءات مُشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية، حسب وصفها.

وأشارت الخارجية السعودية، إلى أن التصريحات المُسيئة لوزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، أتت خلال مقابلة تلفزيونية، وقالت إنه تطاول فيها على المملكة وشعبها.

وإعربت الخارجية السعودية، عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمّنته تلك التصريحات من إساءات مُشينة، تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وقالت السعودية: “نظراً لما قد يترتّب على تلك التصريحات المُشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين، فقد استدعت الوزارة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص”.