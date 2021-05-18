قَرارٌ مُهمٌ لوزير الداخلية.. تعرّف على التفاصيل

الخرطوم: السوداني

علمت (السوداني) أنّ وزير الداخلية، الفريق أول عز الدين الشيخ، أصدر قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة الهيكل الوظيفي والتنظيمي وشروط خدمة العاملين ووظائف المشروعات بمعتمدية اللاجئين.

وأسند القرار عضوية اللجنة، لكلٍّ من مسؤول الملف بالوزارة رئيساً وعضوية كل من مدير إدارة الشؤون القانونية والمستشار القانوني وممثل للمعتمدية.

ومنح القرار، اللجنة حق الاطلاع على كافة المستندات والاستعانة بمن تراه مُناسباً لإنجاز مُهمتها، على أن ترفع نتائجها خلال شهر من صدور القرار .

وحدّد القرار، اختصاصات اللجنة بمُراجعة الهيكل الوظيفي للمُعتمدية لعام 2005 وإعداد مقترحات البناء الإداري والهيكل التنظيمي والوظيفي والمواصفات الوظيفية، على أن تستوعب المهام المُحدّدة وفقاً لقانون اللجوء لسنة 2014، ومراعاة تخصيص وتسكين وظائف المشروعات وإعادة توزيعها وفقاً للمُؤهِّلات العلمية والخبرة العملية والاتفاقية المُوقّعة مع المندوب السامي لمنح والوظائف وإعداد مسودة لائحية لشروط خدمة العاملين.