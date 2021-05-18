الخرطوم: السوداني

تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم، تعميماً من الاتحاد العربي للعبة يوضح فيه تفاصيل الجوائز المالية لكأس العرب للمنتخبات فيفا .

وقد حدد التعميم ان ينال البطل 5 مليون دولار، والوصيف 3 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث 2 مليون دولار، وصاحب المركز الرابع 1.500 دولار، والمتأهلين إلى دور الثمانية مليون دولار، والمشاركين في الدور الأول 750 ألف دولار، والمودعين من الملحق (التمهيدي) 500 ألف دولار.

يذكر ان الملحق سيلعب في يونيو الحالي، وفيه يشارك المنتخب السوداني بمواجهة نظيره الليبي، يوم 19 يونيو المقبل، وستقام البطولة بمشاركة 16 منتخب في دور المجموعات يوم 30 نوفمبر المقبل ، وتختتم في 18 ديسمبر 2021م في قطر.