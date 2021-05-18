صحة الخرطوم تتجه إلى تخصيص منطقة للكوفيد و توسعة مراكز العزل وتوفير الأكسجين في مواجهة كورونا

الخرطوم: السوداني

أكد مدير عام وزارة الصحة الخرطوم د.محجوب تاج السر منوفلي اتجاه الوزارة للتوسع في مراكز العزل بالولاية، كاشفا عن مقترح بتخصيص منطقة للكوفيد باقامة مركزا موسعا ومتكاملا للعزل في موقع يتم تحديده لاحقا.

واكد منوفلي في اجتماع لجنة الطوارىء بالوزارة اليوم الثلاثاء، وفق (سونا) على ضرورة التوسع في المراكز وتوفير الاوكسجين وزيادة عدد الأسرة والعمل على مكافحة الجائحة بالالتزام بالموجهات الاحترازية.

وقال مدير الادارة العامة للطوارىء ومكافحة الاوبئة د. نادر الطيب ان اللجنة ناقشت جملة من القضايا منها دراسة امكانية اضافة برنامج العزل المنزلي ضمن برنامج تخصص طب الأسرة واعادة تقييم اعراض الكوفيد واعداد قائمة بالاعراض الجديدة بواسطة مركز التحكم بمراكز العزل.

فضلا عن التنسيق بين الصحة والمنظمات والتنسيق بين ادارات الطوارىء والجهات المبادرة بالعمل في برنامج الترصد المرضي المبني على المجتمع.