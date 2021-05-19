محامو الشرق يطالبون البرهان برفع الحصانة عن منسوبي الشرطة

الخرطوم : السوداني

دعا تجمع محامي شرق السودان، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لتمكين الجهات العدلية من القبض على المتهمين من منسوبي الشرطة في أحداث 15 أكتوبر 2020 بكسلا، ورفع الحصانة عنهم توطئة لتقديمهم للمحاكمة بذات التهمة التي صاحبت إجراءات 29 رمضان الماضي.

وقال التجمع في بيان: “بعد استجابة الدولة ممثلة في القوات المسلحة وتسليمها النائب العام كشفاً بأسماء في أحداث أواخر رمضان 144‪2 هجرية، تبيّن لنا أن الموت لم يعد متكافئاً وأن الموت في الخرطوم – المركز – ليس كالموت في الهامش”، من حيث سير التحريات وضبط الجناة وتحقيق العدالة التي هي أحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، وتابع: “إن مبدأ العدالة لا يقبل التجزئة والتميز بين هوية الضحايا على أساس الدين أو العرق” .

وأشار البيان إلى أن أحداث كسلا التي راح ضحيتها أفراد من مختلف الأعمار قُتلوا بدم بارد وهم يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر والمكفول بموجب الوثيقة الدستورية وكافة المواثيق الدولية ولم يتم تسليم المتهمين بقتلهم حتى الآن خاصة من الشرطة .