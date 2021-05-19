الغرف الصناعية : مؤتمر باريس مؤشر لبدء الاندماج مع العالم

الخرطوم : ابتهاج متوكل

اعتبر اتحاد الغرف الصناعية مؤتمر باريس الدولي فرصة لعرض السودان الجديد، ومؤشر نجاح لبدء الاندماج مع العالم الخارجي.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد أشرف صلاح نورالدين لـ(السوداني) إن المؤتمر يحول السودان لدولة جاذبة وآمنة للاستثمارات ويستقطب الاستثمارات الكبرى والاستراتيجية، خاصة القطاعات التي تحتاج للمستثمر الأجنبي، وأضاف: الخروج بمكسب إعفاء مبالغ مقدرة من الديون، يعد نجاحاً مهماً لتنمية بالبلاد، لأنه يسهم في توفير القروض والمنح الميسرة لدعم مسيرة الإصلاح والتنمية بالبلاد، مؤكداً فاعلية مشاركة القطاع الخاص باعتباره حلقة الوصل لانسياب الاستثمارات ، مشيراً إلى أن المؤتمر عكس “إصرار وإرادة” أبنائه في إعادة بناء السودان الجديد.

يذكر أن أبرز مكاسب مؤتمرباريس شملت إعفاء مبالغ مقدرة من الديون، تخصيص ٧٠٠ مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة والاتصالات من قبل بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي ، ومشاريع لمضاعفة إنتاج الكهرباء لرفع تغطيتها للسكان من ٤٠ إلى ٨٠٪، ثم مشاريع لرفع الإنتاج النفطي، لتغطية الاستهلاك المحلي والصادر، كذلك مشاريع لتأهيل وتنفيذ أكثر من ٧ آلاف كلم من الطرق بأنحاء البلاد..