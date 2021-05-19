إزالة مليون متر مكعب من الإطماء بترعة حداف وودالفضل

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الري والموارد المائية تواصل عمليات تأهيل ترعة حداف وود الفضل بإزالة مليون متر مكعب من الطمي، تراكمت خلال العهد البائد، مؤكدة إيصال المياه لري محاصيل الموسم الصيفي هذا العام لأول مرة منذ سنوات.

وواصل وزير الري ياسر عباس جولاته التفقدية للوقوف على سير الاستعدادات للموسم الصيفي بأقسام الري المختلفة بالمشاريع القومية بالبلاد. واطلع على موقف التأهيل الجاري بطلمبات الجنيد 2 بالقسم الشرقي لمشروع الجزيرة ري الحداف وود الفضل رافقه خلال الجولة المهندس ضو البيت عبدالرحمن وكيل وزارة الري وعدد من المسؤولين بإدارة عمليات الري وإدارة الميكانيكا والكهرباء وإدارة المشروعات.

واطمأن وزير الري والوفد المرافق له على إجراء عمليات التشغيل التجريبي للطلمبات الأربع الجديدة، وقال إن الإهمال الذي شهده ري الحداف وود الفضل أدى إلى مستويات مهولة من الدمار خاصة مايلي تراكم الإطماء على الترعة الرئيسة بحوالي مليون متر مكعب ترسبت خلال السنوات الماضية معرباً عن أمله في نجاح الموسم الصيفي لمزارعي حداف وود الفضل ومزارعي الجنيد بالنظر إلى حجم الاستعدادات الجارية.

من جانبه أكد المهندس ضوالبيت، حرص الوزارة على إنجاح الموسم الصيفي بري حداف وودالفضل عبر زيادة الآليات العاملة في إزالة الطمي وإضافة المزيد من فرق العمل المتخصصة وتوفير الدعم المطلوب بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في مصنع سكر الجنيد وهيئة عمليات الري والحفريات.

وكان العمل قد تواصل في تركيب الطلمبات الأربع الجديدة طيلة عطلة عيد الفطر المبارك تمهيداً لبدء الضخ الفعلي لري محاصيل العروة الصيفية بحداف وود الفضل والجنيد خلال الأسبوعين القادمين.