(700) مليون دولار من بنك الاستيراد للطاقة والاتصالات

الخرطوم: السوداني

أكد وزير الاتصالات والتحول الرقمي المهندس هاشم حسب الرسول أن قطاع الاتصالات وجد اهتماماً كبيراً في فعاليات مؤتمر باريس التي بدأت أمس الأول بالعاصمة الفرنسية باعتباره من القطاعات المهمة لنهضة الاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية المستدامة في السودان.

وقال حسب الرسول في تصريح صحفي إنهم طرحوا العديد من المشروعات في المؤتمر فيما يخص البنى التحتية والتحول الرقمي في قطاع الاتصالات شملت المحاور المختلفة.

وأشار إلى الاتفاق على الحصول على تمويل يقدر بأكثر من 700مليون دولار من البنك الإفريقي للإستيراد والتصدير لقطاعي الطاقة والاتصالات وأن ذلك يعد من أكبر الإنجازات لهذا القطاع المهم وأضاف أن البنك الدولي وعدد من الشركاء أمنوا على أولويات الحكومة فيما يتعلق بردم الفجوة الرقمية في القطاع وتوسعة التغطية لشبكة الاتصالات والإنترنت في السودان في كل المناطق وان الحق في الحصول على الإنترنت وخدمات الاتصالات أصبح من الخدمات الأساسية والضرورية للمواطن.