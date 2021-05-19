وفرة في السيولة وزيادة في الطلب بالصرافات والمصارف

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد بعض الصرافات الآلية بوسط الخرطوم وفرة في السيولة وزيادة الطلب عليها في بعض البنوك.

وقال موظف ببنك أم درمان الوطني فضل عدم ذكر اسمه لـ (السوداني) إن هنالك ازدحاماً ووفرة في السيولة في الصرافات الآلية وداخل البنوك، منتقداً ضعف سقف السحب من الصراف بواقع (2) ألف جنيه مما لا يتماشى مع ارتفاع أسعار كافة أصناف السلع بالأسواق، نافياً حدوث ندرة في السيولة أو خلل في الصرافات وتغذيتها ، موضحاً بأن التغذية تتم بصورة يومية.

وأكد موظف ببنك الخرطوم أحمد يحيى استمرار تغذية الصرافات بفروع البنك وانسياب السيولة بصورة جيدة .

وقال لا توجد إشكالية في الصرافات أو حجم السيولة وتابع بعض الصرافات تنفد سيولتها مبكراً لزيادة السحب عليها غير أن غالب ” الصرافات ملأى بالكاش ” ، وأكد استمرار التغذية بصورة يومية بعد استلام المبالغ من بنك السودان المركزي ويتم التوزيع حسب البنوك وفروعها، وأوضح بأن البنوك ذات الفروع الكبيرة تكون نسبة المبالغ فيها أكبر عكس الفروع القليلة.