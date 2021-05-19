عقب انتهاء العطلة الأسواق تفاجئ المواطنين بزيادات حادة في اللحوم بأنواعها

الخرطوم:عبيرجعفر

تشهد أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء زيادة كبيرة في الأسعار وضعف حجم العرض، وعزا بعض التجار ذلك لزيادة تكاليف الترحيل وارتفاع أسعار الأعلاف ودخول فصل الصيف.

وأكد تاجر لحوم بالخرطوم أبكر حمزة لـ(السوداني) تسبب ارتفاع الأسعار في كساد وركود السوق هذه الأيام، مبيناً أن سعر كيلو العجالي قفز من (1٫900) إلى (2) ألف جنيه، وسعرالضأن من (2) إلى (2,800) جنيه إلى (3٫600) جنيه وأوضح أن الزيادة أدت إلى إحجام التجار عن زيادة العرض، وقال إن هنالك ندرة في البقر، وعزوف عن الشراء وركود حاد بالأسواق.

وأشارصاحب ملحمة ببحري فضل عثمان إلى زيادة أسعار الأعلاف والترحيل، مبيناً أن سعر اللحم المفروم قفز من(1,400) إلى (2,5) ألف جنيه.

ولحم الضأن من (2) إلى (2,800) جنيه إلى (3٫600) جنيه فيما سجل كيلو السمك (3) آلاف جنيه بدلاً عن(2٫400)ألف جنيه فيما قفز كيلو فراخ الشركات لـ(1٫400) جنيه وكيلو فراخ المزارع(1٫300) جنيه فيما قفز طبق بيض المائدة(1٫200) جنيه، وقال إن ارتفاع الأسعار تسبب في إحجام التجار عن الشراء وتراجع حجم العرض بالأسواق، مشيراً إلى أن تخفيض الأسعار ربما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق والتي تشهد تراجعاً شرائياً وركوداً حاداً، وأوضح بأن شح اللحوم بالسلخانات انعكس على ضعف حجم العرض بالأسواق والملاحم.

وقال صاحب مجمع ناصر للحوم البيضاء ببحري ناصر محمد إن تراجع إنتاج الشركات انعكس سلباً على زيادة أسعاراللحوم البيضاء وبلغ سعر كيلو فراخ الشركات الأوزان الصغيرة (1٫550)جنيهاً أما الوزن الكبير(1٫5) ألف جنيه وسعر طبق بيض المائدة(1٫5)ألف جنيه،مشيراً لضعف القوى الشرائية بالأسواق.