الدقيق والعمالة يفاقمان أزمة الخبز عقب العيد

أمدرمان- بحري : عبيرجعفر

قال عدد من أصحاب المخابز بأن هنالك شحاً في العمال (الفرانين) عقب عطلة العيد مما انعكس على زيادة صفوف المخابز وإغلاق معظم المخابز وتوقفها عن العمل . وقال صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل لـ(السوداني)إن هنالك شحاً في العمال فمعظمهم يسافرون لقضاء عطلة العيد بالولايات، وأوضح بأن هنالك وفرة في الدقيق واستمرار مشكلة الغاز ما تسبب في عودة الصفوف مرة أخرى ، وقال إن معظم المخابز مغلقة.

وأضاف صاحب مخبز بأم درمان بأن هنالك شحاً في الدقيق وزيادة طلب على الخبز عقب العطلة ، لافتاً لضعف حصص الدقيق.

وقال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن أزمة الخبز مستمرة لعدم توفر حصة دقيق ولاية الخرطوم بنسبة 80% فضلاً عن وجود مشكلة في الغاز، وتوقع حل الأزمة بعد مؤتمر باريس الاقتصادي، وشدد عكاشة أن على وزارة المالية ضرورة دعم ملف الخبز. وأوضح بأن المخابز لم تتسلم الحصص الكافية من الدقيق خلال فترة عطلة العيد.