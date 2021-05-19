البرهان: لن نفرط في شبر من أرض السودان

التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة اليوم الأربعاء وضباط القوات المسلحة برتبة العميد فما فوق، واستمع سيادته الى مقترحات وآراء الضباط فيما يتعلق بقضايا القوات المسلحة، مؤكداً سيادته على أهمية تماسك القوات المسلحة ودورها في التصدي للمهددات التي تستهدف وحدة التراب وزعزعة الأمن القومي، وعزم القيادة وإرادتها على المضي قدماً في المحافظة على القوات المسلحة رادعة قوية وذلك بالعمل على الاهتمام المستمر بالفرد وبيئة العمل والمعدات.

وأعلن البرهان، استعداد القوات المسلحة وجاهزيتها لتنفيذ الترتيبات الأمنية حسب اتفاق جوبا للسلام وأهمية الإسراع في تنفيذ هذا البند، وحيا البرهان أفراد القوات المسلحة المنتشرين في كل بقاع السودان، مشيراً إلى عدم الالتفات للشائعات التي تستهدف زعزعة القوات المسلحة وتماسكها، وقال: لن نفرط في شبر من أرض السودان.