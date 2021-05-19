موسى هلال لـ(السُّوداني): يجب أن تلتفت الدولة إلى معاش الناس وتسرع في إقامة انتخابات ديمقراطية

الخرطوم: (خاص) السوداني

دعا رئيس مجلس الصحوة الثوري والزعيم الأهلي الشيخ موسى هلال، إلى وحدة الصف السوداني بكل مُكوِّناته السياسية والعسكرية والمُجتمعية، من أجل تماسُك الجبهة الداخلية، وتفادي حالة التشرذُم والاحتقان التي تسود البلاد، وصولاً للاستقرار التام، وأن يسرع المُكوِّن الحاكم في إقامة انتخابات عامة ليحكم السودان عبر الديمقراطية الحرة.

وقال شيخ موسى هلال لـ(السُّوداني): “إنَّ وضع البلاد الحالي سياسياً واقتصادياً وأمنياً، لا يحسد عليه، وهو أمرٌ يحتاج توافق الجميع لكلمة سواء، ورؤية تقودنا إلى بر الأمان دون الرجوع للوراء”، مُنوِّهاً إلى أهمية التفات الدولة لمعاش الناس بتخفيف مُعاناتهم التي أصبحت لا تُحتمل، ولفت شيخ موسى إلى أن تاريخ السودان شهد سفك كثير من الدماء في كل مناطقه دُون استثناء، حيث اُرتكب كثير من الأخطاء والمجازر في حق الشعب من معظم القوى السِّياسيَّة عبر التاريخ نتج عنها فقد كثير من الأرواح في كل ربوع السودان، بما فيها أحداث ما بعد الثورة، ونوّه الزعيم هلال إلى أنه ينبغي أن ننظر لكل هذا المشهد نظرة واحدة وشاملة، ونعمل على معالجة الآثار مع أهمية ترضية النفوس خاصةً أُسر الشهداء عبر القانون والأعراف السودانية السمحاء، وأضاف: “يجب أن نُدير حواراً اجتماعياً وسياسياً وطنياً خالصاً يفضي إلى مصالحة من شأنها تحدث الاستقرار ليتفرّغ المواطن والمسؤول الى نواحي التنمية للنهوض بهذا الوطن الذي عانى من ويلات الحروب والنزاعات والتفلتات وغيرها من التحديات”، وشدد شيخ موسى إلى أهمية بسط هيبة الدولة، وأن تمارس مسؤولياتها بكل جدٍّ وحَزمٍ، وأن تسرع خطواتها في تنفيذ مستحقات سلام جوبا، خاصةً فيما يتعلق بمسألة الترتيبات الأمنية من خلال استيعاب الكوادر العسكرية والأمنية المُؤهّلة والمُقتدرة للحركات المسلحة في المنظومة العسكرية، وكذلك إكمال عملية السلام الشامل في البلاد، على أن يسرع المُكوِّن الحاكم في إقامة انتخابات عامة ليُحكم السودان عبر الديمقراطية الحُرة.