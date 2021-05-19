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أخبار المراسل.. حمدوك والوفد المرافق له يختتم زيارته لباريس ومؤتمر صحفي بمطار الخرطوم اليوم

الخرطوم: المراسل

اختتم دولة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك والوفد الحكومي رفيع المستوى المرافق له زيارة ناجحة للجمهورية الفرنسية الصديقة عائداً للبلاد، حيث شارك سيادته ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمؤتمر باريس لدعم الانتقال الديموقراطي بالبلاد، برعاية السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية.

وسيعقد رئيس الوزراء مؤتمراً صحفياً بالصالة الوزارية بمطار الخرطوم يتناول مختلف جوانب الزيارة والنتائج التي تترتب عليها، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

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