وزير شؤون مجلس الوزراء: الشرطة عَانَت كثيراً في ظل النظام السابق ودعمها الآن من أولويات الحكومة الانتقالية

الخرطوم: السوداني

قال وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، إن الشرطة عانت كثيراً في ظل النظام السابق من الاختراق الحزبي والأدلجة والإهمال، وإنهم الآن يعملون على معالجة هذه القضايا، وأضاف: “دعم عملية التحول داخلها هو من أولويات الحكومة الانتقالية في هذا التوقيت، التي ستلتزم بها تحت القيادة المُباشرة والمُتابعة اللصيقة للسيد رئيس الوزراء”.

وزار اليوم، الوزير خالد، وزارة الداخلية، وكان في استقباله، وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ، ومدير عام قوات الشرطة الفريق أول خالد مهدي.

وقدم الوزير خالد، التعازي في شهداء الواجب من منسوبي الشرطة الذين اُستشهدوا بمحمية الردوم.

واجتمع خالد بهيئة إدارة الشرطة، ودَارَ نِقاشٌ مُستفيضٌ حول أوضاع الشرطة والعقبات والتحديات التي تُواجهها والإصلاحات المطلوبة في ظل واقع ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وما يضعه للشرطة من مهامٍ تتّسق والتحوُّل المدني الديمقراطي.