أخبار المراسل.. سعر الدولار والعملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء 19 مايو

الخرطوم: المراسل

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 19 مايو 2021، في البنك المركزي، وسجلت ارتفاعا تاريخيا لدى السوق السوداء. ووفقا لمتابعات المراسل تجاهلت الأسواق الموازية مخرجات مؤتمر باريس الداعم للاقتصاد السوداني خلال الساعات الماضية.

وفاقت نتائج مؤتمر باريس لدعم السودان التوقعات، بعد أن أعلنت بعض الدول إعفاء السودان من الديون، أو إلغاء بعضها، بالإضافة لمنح ضخمة.

وارتفع سعر الدولار لدى تعاملات بنك السودان المركزي، إلى نحو 408.79 جنيه للشراء و411.85 جنيه للبيع.

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