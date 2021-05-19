Bank of Khartoum Visa Card

بعد مشاركته في مؤتمر باريس‬ لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان وعودته للبلاد.. حمدوك: زيارتنا لباريس حققت جميع الأهداف التي سعينا لها، وقطعنا شوطاً كبيراً لمعالجة ملف الدَّين الخارجي للبلاد والذي يقدر بحوالي (60) مليار دولار.

أخبار السودان
By alsudani 0
alsudani
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