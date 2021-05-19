بعد مشاركته في مؤتمر باريس‬ لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان وعودته للبلاد.. حمدوك: زيارتنا لباريس حققت جميع الأهداف التي سعينا لها، وقطعنا شوطاً كبيراً لمعالجة ملف الدَّين الخارجي للبلاد والذي يقدر بحوالي (60) مليار دولار.

بعد مشاركته في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان وعودته للبلاد.. حمدوك: زيارتنا لباريس حققت جميع الأهداف التي سعينا لها، وقطعنا شوطاً كبيراً لمعالجة ملف الدَّين الخارجي للبلاد والذي يقدر بحوالي (60) مليار دولار. أخبار السودان By alsudani On 19 مايو, 2021 8:14 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)