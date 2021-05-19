بعد مشاركته في مؤتمر باريس‬ لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان وعودته للبلاد.. حمدوك: زيارتنا لباريس حققت جميع الأهداف التي سعينا لها، وقطعنا شوطاً كبيراً لمعالجة ملف الدَّين الخارجي للبلاد والذي يقدر بحوالي (60) مليار دولار.