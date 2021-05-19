رئيس الوزراء يُعلن بشريات مؤتمر باريس للسودانيين

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إن أهم مخرجات مؤتمر باريس، أن السودان استطاع معالجة ديونه، التي أثقلت كاهله وكبّلته وحرمته من الحصول على مساعدات المؤسسات المالية الدولية.

وأكد د. حمدوك، أن السودان حقق كل الأهداف التي ذهب من أجلها إلى مؤتمر باريس؛ لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

وأبان حمدوك في مؤتمر صحفي عقده بالمطار عقب عودته للبلاد، أن مؤتمر باريس مثل عودة السودان للمجتمع الدولي التنموي، وأن نجاح المؤتمر سيساعد السودان للانتقال إلى ديمقراطية مستدامة. وقدم حمدوك الشكر للرئيس الفرنسي ماكرون وكل أصدقاء السودان الذين شاركوا بفعالية في المؤتمر.

وأشار حمدوك إلى أن الديون التي ورثتها الحكومة الانتقالية من النظام السابق، كان لا بد من معالجتها، وأكد أن السودان وبحلول يونيو المقبل سيصل مرحلة اتخاذ القرار في نادي باريس ليستفيد من منحة الدول المثقلة بالديون (الهيبك)، التي من المؤمل أن يستفيد السودان فيها من إعفاء ما يقارب الـ45 مليار دولار من ديونه.

واستعرض حمدوك، الخطوات الخمس التي اتخذتها الحكومة الانتقالية قبل السفر للمؤتمر للوصول الى هذه المرحلة في نادي باريس، وكانت شروطاً أساسية لمعاملة السودان وفق هذه الخاصية، مجملاً إياها في برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ البرنامج ومعالجة ديون البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي واستراتيجية لمكافحة الفقر ومعالجة ديون صندوق النقد الدولي.

مؤكداً أن السودان نفّذ كل هذه الشروط قبل الوصول إلى باريس ويبقى الشرط الخامس المتعلق بمعالجة ديون صندوق النقد الدولي، موضحاً أن فرنسا ساعدت السودان في تنفيذه بتقديم قرض تجسيري بقيمة 1.5 مليار دولار لمعالجته، مقدماً شكره للرئيس ماكرون لوقوفه مع السودان.