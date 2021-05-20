اجتماع مرتقب بين (حميدتي) وتحالف قوى الإجماع

الخرطوم عمرو شعبان

كشفت مصادر مطلعة لـ(السوداني) عن لقاء مرتقب بين النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، وقوى الإجماع، لمناقشة تطورات الأحداث الراهنة في الساحة السياسية، بناءً على دعوة الأول.

وبحسب المصدر فإن الدعوة لاقت اعتراضاً من بعض مكونات التحالف فيما لازت أحزاب أخرى بالصمت.

وأكدت المصادر أن الدعوة للاجتماع قدمت عن طريق عضو مجلس شركاء المرحلة الانتقالية، كمال بولاد، وكونت لجنة تضم كل من كمال بولاد ومحمد ضياء الدين من حزب البعث ورحمة عتيق من الحركة الاتحادية للتحضير للاجتماع الذي سيكون في غضون الأيام القادمة.