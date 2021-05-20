من وحي قلم تروبن

بعض الذي يرد في مواقع التواصل الاجتماعي بالذات إن كان فيه شيء من الماضي سرعان ما يصطف حوله نفر كريم من الذين كانوا جزءاً من ذلك المشهد الذي شرفوه بالحضور والمعاصرة ويبدأ بالتالي سيل من الذكريات والشجن والدموع المتعلقة بالموضوع المطروح والعودة لتلك الأيام الخوالد من مسيرة السودان والثناء على الخطى التي كانت تضع البلد في مقدمة دول الإقليم إدراكاً للإشعاع الثقافي والحضاري والتي قطعاً أعطت بلادنا السبق في كثير من مجالات الحياة .

المقال الذي أشعل الشجن والحنين كان صاحبه يتحدث عن طلب أحد أصدقائه منه أن يشتري (قلم تروبن) لابنته التي اجتازت كل المراحل ونجحت في الدخول لجامعة الخرطوم، ربما قصد من ذلك أن تكون الهدية في قامة المناسبة، يقول الرجل أنه خرج في البحث عن القلم في المكتبات التي تحيط بجامع فاروق حيث وجد شاباً صاحب مكتبة سأله إن كان في مكتبته قلم تروبن، فكان رد الشاب ليس هناك قلم بهذا الاسم، هنا أدرك الرجل أنه يتعامل مع جيل مختلف لم يحضر ذلك الزمان فطلب منه أن يصف له مكتبة أخرى يديرها شخص كبير في السن وكان له ذلك ووجد نفسه أمام قبطي تجاوز عمره الستين، قال لما سألته عن قلم التروبن تأمل فيّ ملياً كأنني قادم من كوكب آخر وقام بدوره بوصف مكتبة أخرى تقع في تقاطع شارع الستين مع القسم الشرقي، وبالفعل وجدت فيها المطلوب، قلم التروبن الذي جاء عنواناً لمقال الرجل لم يكن إلا مجرد رمز وإشارة لمرحلة خصبة في تاريخ السودان في شأنه الاجتماعي والثقافي وربما التنموي والنهضوي، ثم يقفز من يقرأ المقال بذهنه إلى راهن السودان المحتشد بالأزمات التي تغطي تقريباً وجه الحياة تماماً، وللأسف هي أزمات غير مقنعة ولا منطقية في ظل المعطيات وهبات الله العظيمة لبلدنا من مياه وأراض شاسعة ومناخات متفردة تصلح لمحصولات كثيرة .

إن قادة الرأي والمفكرين يرون أن هناك ثمة انقطاعا حضاريا عطل مسيرة البلد وعلى رأس هؤلاء الدكتور/ النور حمد الذي أشار لفكرة الدولة في الممالك النوبية التي كانت مزدهرة ومتطورة اجتماعياً وحضارياً وسارت هكذا حتى اخترقها البدو والرعاة من المهاجرين للسودان في ذلك الزمان الغابر وحينها بالضبط كان الانقطاع الحضاري، إلا أن المحدثين من المثقفين يضعون اللوم على السياسة والفوضى التي أحدثتها بالبلاد خلال تسليم قيادة البلد للعسكر الذين بطبيعة تكوينهم وتربيتهم العسكرية لا ينتمون ولا يحبون إشاعة الحريات التي لا ينمو الإبداع إلا في وجودها .