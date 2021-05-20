فنانون يجرون محاولات مستميتة مع عبدالسلام حمد لإقناعه بالتراجع عن الاعتزال

الخرطوم: كوكتيل

عبّر عدد من المنتمين للوسط الفني عن رفضهم قرار الفنان عبدالسلام حمد باعتزاله الغناء واتجاهه للعمل في مجال آخر، حيث يبذل فنانون شباب محاولات مستميتة مع الفنان المعتزل لإثنائه عن القرار. وأكدت مصادر مقربة من الفنان عبدالسلام حمد لموقع سودافاكس الإخباري أن مجموعة من الفنانين والعازفين والموسيقيين يجرون محاولات حثيثة لإقناع الفنان الشاب بالتراجع عن قرار الاعتزال وعلى رأسهم الفنانة إيمان الشريف والفنان سامي عز الدين، وغيرهما. وكان عبد السلام قد أعلن قرار الاعتزال منذ أيام قليلة وذكر أنه يريد الابتعاد عن الجدل حول مدى مشروعية الفن من الناحية الدينية، مشدداً على أنه يفضل العمل للآخرة. سودافاكس