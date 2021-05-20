شركات طيران عالمية تفكر بوزن المسافرين قبل صعودهم على الطائرة

لندن: وكالات

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: إن الركاب ربما يتم وزنهم قبل الصعود على متن طائرات الركاب، خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن أن الأمريكيين يزدادون وزناً. وتخشى هيئة سلامة النقل من أن الطائرات قد تتعرض لحمولة زائدة على متنها. وكشفت عن أن شركات الخطوط الجوية قد كلفت بحساب الوزن وكذلك مدى التوازن على الطائرات لضمان كون الحمولة في الحدود المسموح بها لسلامة الطائرة. ولفتت إلى أنه ربما يتم الاختيار العشوائي للمسافرين الذين سيتم وزنهم بهدف الوصول إلى النسبة المتوقعة لحملة الطائرة قبل إقلاعها. وأضافت أن عملية الوزن العشوائية للمسافرين ستكون بشكل تطوعي وبإمكان الشخص أن ينسحب ويطلب عدم وزنه. وكشفت عن أن شركات الطيران كانت تقدر أوزان الأشخاص في المتوسط بنحو 170 رطلاً في الصيف و 175 رطلاً في الشتاء، لكن معايير جديدة رفعت متوسط الأوزان لتصل حتى 205 باوند.