هدي عربي معلقة على قرار الحظر هو (البي) لسة طاب من الاولاني

الخرطوم : نزار عباس

عبرت المطربة هدي عربي عن احباطها واستيائها من قرار لجنة الطوارئ الصحية بتعطيل جميع المناسبات في الصالات والأندية ومنع التجمعات ونسبة لطبيعة عملها كمطربة ولديها ارتباطات وحفلات استلمت مقدماً منها (عربون ) قبل أن ينسف قرار لجنة الطوارئ الصحية جميع ارتباطاتها الفنية مما اعتبر ضربة موجعة للمطربة هدى عربي وزملائها الفنانين.

وعلقت هدى عربي عبر صفحتها على الفيس بوك على قرار لجنة الطوارئ الصحية قائلة حظر تاني هو (البي) لسه طاب من الأولاني في إشارة لتوقفهم لفترة طويلة من قبل بسبب لجنة الطوارئ وكانت قد أعلنت المطربة المشهورة إلغاء حفلاتها في العيد المنصرم تضامناً مع شهداء ذكرى فض الاعتصام مؤخراً.

الجدير بالذكر أن لجنة الطوارئ الصحية قد أعلنت عن تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس لمدة شهر بالإضافة لإيقاف المناسبات ومنع التجمعات وجميع الشعائر الجماعية في كافة دور العبادة خوفاً من انتشار الموجة الثالثة من جائحة الكورونا.