(السوداني) تحصل على إحصائية المقعدين وفاقدي البصر والأطراف من مصابي ثورة ديسمبر المجيدة

الخُرطوم: اليسع أحمد

كَشف مسؤول المكتب الطبي بمُنظمة جرحى ومُصابي ثورة ديسمبر المجيدة، مُصطفى أحمد خليل، عن إصابة 41 ثائراً في أحداث التاسع والعشرين من رمضان الأسبوع الماضي بالقيادة العامة، منهم 26 إصابة بأعيرة نارية و 15 إصابة ضرباً بالعصي والسياط ومؤخرة الأسلحة (الدبشك) ليبلغ عدد المصابين 2.700 إصابة منذ اندلاع الثورة في ديسمبر للعام 2018م.

وقال خليل في تصريح خاص لـ(السوداني)، إن المُنظمة قامت مُنذُ تأسيسها في العام 2019م وحتى أمس بإجراء 121 عملية جراحية للمصابين، و512 مُقابلة طبية، ونوّه إلى أن المنظمة بصدد ترتيب إجراءات السفر للخارج لعلاج 27 مُقعداً أصيبوا بشلل تام، وأَكَّد تَضَرُّر عدد كبير من المُصابين وفقدانهم لأجزاء من أجسادهم بحيث وصل عدد فاقدي الأطراف من الأيدي والأرجل إلى 27 مُصاباً، وفاقدي البصر إلى 16 مُصاباً منهم 11 فاقدي بصر كُلِّيا، و5 فاقدي بصر جُزئيا، وأشاد مُصطفى بدور الصندوق القومي للتأمين الصحي ومُديره العام ودوره الفعّال في استخراج بطاقات تأمينية فئة (أ) تُقَدِّم خدمة علاجية درجة أولى مجانية وشاملة لكافة مراحل العلاج بالعاصمة والولايات لمصابي الثورة وأسر الشهداء، مُشيراً إلى خروج 23 مصابا من جرحى أحداث القيادة الأسبوع الماضي و3 بالعنايات المُكثفة بمستشفيات: رويال كير والساحة وفضيل.