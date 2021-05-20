(فكي) يعالج الجروح عن طريق (اللحس) باللسان

الخرطوم: كوكتيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله شاب مصاب بحريق في جميع أنحاء جسمه ووجود فكي يقوم بلحس جروحه بلسانه لمداواتها. وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كان الشاب يتألم كثيراً بعد أن قام الفكي بلحس جروحه بلسانه ومن ثم وضع الطوب الأحمر عليها لمداواتها بعد أن عجز الطب عن علاجها. وبحسب المتابعات للفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد ذكروا بأن الشاب جندي يتبع للدعم السريع وقد تعرض للحريق أثناء أداء واجبه.

وأكدت والدة الجندي أن ابنها جندي بالدعم السريع وتعرض للحريق بالجنينة ولكنه لم يجد الرعاية والاهتمام لكي يشفى من جروحه، فوصف لها قائد بالدعم السريع فكي بالدمازين يعالج ابنها فذهبت إليه وحضر معها لعلاج ابنها.