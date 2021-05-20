يهاجم عشه الجبل عوض الكريم عبد الله من هي عشة الجبل وماهو إنتاجها !!؟؟

الخرطوم : سعيد عباس

انتقد الفنان الشعبي الكبير عوض الكريم عبدالله المطربة عشة الجبل بشدة وقال لـ (كوكتيل) إن الإعلام غير المسؤول هو سبب من أسباب أن تظهر عشة الجبل وما شابهها، وسبب من أسباب ظهور عدد من فاقدي الموهبة الفنية إلى الساحة الفنية بصورة ملفتة للأنظار. وأضاف أن ما أغضبه ” هو حديثها في أحد اللقاءات الفنية وقولها بأنها هي الأفضل من كثير من الفنانين والأساتذة حتى الذين سبقوها ” قال عوض الكريم إن هذا الحديث ينم عن جهل وعدم واحترام للأساتذة والزملاء، وقال عوض الكريم إن الجبلية هي فنانة (نقطة) وقال في زمانهم لم تكن النقطة ترمى على رؤوس الفنانين أو صدور الفنانات الحقيقيات ولكنها كانت ترمى على فئة معينة من المطربات وأضاف بأنه لا يحب أن يذكر اسم تلك الفئة التي لا علاقة لها بالفن الرصين، وقال إنه عاصر الفنانات الحقيقيات أمثال الفلاتية ومنى الخير وفاطمة الحاج، وقال جميعهن كنّ فنانات بحق وحقيقة ولم تتطاول واحدة منهن على زملائها وأساتذتها، وقال إن الفلاتية رغم علو كعبها وتجاوزها لعدد كبير من الفنانين إلا أنها لم تتكبر ولم تتجاوز حدود اللباقة الأدبية مع الجميع رغم تعاملها الواسع مع عدد مقدر مع كبار الشعراء والملحنين أمثال اسماعيل عبد المعين والتنقاري، وقال عوض الكريم الاحترام هو الأساس للفن. وأضاف قائلاً إنهم عندما كانوا يجلسون مع الكاشف أوعبد الحميد يوسف وأحمد المصطفى يجلسون جلوس التلاميذ لأساتذتهم المحترمين بكل تأدب واحترام وختم حديثه قائلا لا فن بلا احترام.