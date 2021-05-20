المريخ ينهي معسكر القاهرة ويعود للخرطوم

الخرطوم : السوداني

اختتم المريخ معسكره الإعدادي بالقاهرة بمران عند الساعة الثامنة من صباح أمس الأربعاء بملعب حرس الحدود، وقد أشرف على المران الصباحي الذي استمر زهاء الساعتين المدرب الإنجليزي لي كلارك وطاقمه المعاون. واشتمل التدريب على الإحماء البدني واللعب بالكرة، وينتظر أن تكون بعثة المريخ قد وصلت إلى العاصمة الخرطوم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بعد انتهاء معسكر الفريق الإعدادي للنصف الثاني من الموسم. وخاض الأحمر معسكراً إعدادياً لمدة عشرين يوماً كثف خلاله الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وخاض خلاله المريخ ثلاث مواجهات أمام أندية الشمس والإنتاج الحربي واختتم الفريق مبارياته الإعدادية بمواجهة سراميكا كيلو باترا، وينتظر ان ينخرط الفريق في معسكر مقفول يوم الجمعة تأهباً لمواجهة الهلال يوم الثالث والعشرين في قمة بطولة الدوري السوداني الممتاز.