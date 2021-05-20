الهلال يفتح ملف الديربي وينتظم بمعسكره المقفول

يوالي فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال تدريباته التحضيرية بملعبه في أمدرمان استعداداً لمواجهة القمة المزمع قيامها عشية الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز، حيث سيجري الفريق اليوم مرانه قبل الرئيسي تحت إشراف ريكاردو فورموسينو وطاقمه المعاون الذي بدأ التجهيز للكلاسيكو مبكراً وتحديداً من جمهورية مصر العربية، وسينتظم فريق الهلال عقب مران اليوم في معسكر مقفول بفندق النادي بالجوهرة الزرقاء استعداداً لمواجهة الديربي. وكان الهلال قد واصل تدريباته التحضيرية بملعبه في أمدرمان عشية أمس تحت إشراف المدير الفني البرتغالي ريكاردو فورموسينو الذي عمد على مواصلة التدريبات الفنية وتجويد عمليات التكتيك قبل لقاء الديربي.