رداً على الهجوم عليها بيان عاصف لتطبيع الهلال يوضح الحقائق حول عدة ملفات

أصدرت لجنة تطبيع نادي الهلال بياناً لجماهير الفريق أوضحت فيه الحقائق حول عدد من الملفات والقضايا الجوهرية التي يشهدها النادي وأكدت بداية بأنها تولت المسؤولية في ظروف بالغة التعقيد كما تعلمون وهي تدرك حجم وعظم المسؤولية الملقاة على عاتقها وقد بذلت الجهد كله من أجل رفعة الهلال وفتحت أبوابها وصدرها للمناقشة والإرشاد والمساهمة لدفع مسيرة الهلال القاصدة بإذن الله ومازالت تعمل بكل قوة ولكن بكل أسف تلاحظ في الفترة الأخيرة القيام بحملات ممنهجة من بعض الأقلام استهدفت لجنة التطبيع بنشر معلومات تفتقر للدقة والمصداقية في كثير من الأحيان.

لذلك رأت لجنة التطبيع أن توضح للرأي العام وجمهور الهلال بعض ما تم تداوله وإثارته في الصحف والوسائط في الآونة الأخيرة.. وبناء على ذلك تؤكد لجنتكم أن ما يشاع عن اختلافات داخل اللجنة أو تحزبهم غير صحيح والصحيح أن اللجنة ظلت متكاملة ومتكاتفة وأن الذي يدور داخل المجلس من نقاش ديمقراطي إنما يؤسس لاتخاذ قرارات سليمه تحوز على الأغلبية وترضي الأقلية وتدعمها كقرار واحد متماسك، وقد ظلت اللجنة تتابع معسكر الفريق بالقاهرة ساعة بساعة وتؤكد أن المعسكر كان منضبطاً والجميع تعاملوا بروح المسؤولية ولا صحة لأي نوع من الفوضى ونشير إلى أن تخلف رئيس البعثة كان لأسباب قاهرة ثم داهمه المرض كما اطمأنت اللجنة إلى أن المعسكر قد تم فيه تنفيذ البرنامج الفني بنسبة مائة في المائة حسب رؤية المدير الفني للفريق وأوضحت اللجنة بأنها ورثت ثلاث قضايا صدرت فيها أحكام وهي في مراحل الاستئناف أو التنفيذ وتولت لجنة التطبيع الدفاع عنها بإشراف محامٍ عالمي متخصص محاكم رياضية وستتابعها اللجنة حتى تصل إلى نهايتها وسنتابع مع المحامي كل مراحل التقاضي وإنفاذ الأحكام وبشأن قضية اللاعبين الثلاثة بالمريخ رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس ظلت اللجنة ثابتة في الدفاع عن حقوق ومكتسبات نادي الهلال وقد توقف الاتحاد السوداني والمريخ عن سداد الالتزامات المالية اللازمة لانعقاد جلسات المحكمة ورغم الملاحقة لم يسددوا ما عليهم وقام رئيس نادي الهلال بتغطية نصيب الاتحاد السوداني ونصيب نادي المريخ حتى تنعقد الجلسة بمبلغ يصل إلى ٤٨٠٠٠ دولار حتى تستمر إجراءات التقاضي ونعِدكم بمواصلة هذا الملف حتى نهايته وأكدت التطبيع أنه بالنسبة لقضية الدكاكين التي بدأ تشييدها بنادي الهلال قبل استلام لجنة التطبيع قدمت الشركة عقوداً قانونية وقعتها مع المجلس السابق وسددت ماعليها مقدماً. وطالبت لجنتكم بحفظ حقوقها القانونية الملزمة وتقدمت الشركة للجهات العدلية مطالبة بحقها القانوني وفتحت بلاغا جنائيا بمحكمة أم درمان بالرقم 2021/1250 مما اضطر اللجنة إلى الدخول في مفاوضات للوصول إلى تسوية مرضية تضمن مصالح نادي الهلال وتمت التسوية وعرضت على اللجنة ووافقت بالإجماع ونؤكد انه لم يحدث أي تصرف فردي فى هذه المسألة وفيما يتعلق بشيكات اللاعبين والأندية والتي تمت بالتراضي تعلمون الظروف الاقتصادية وشُح السيولة وانهاء خدمات اللاعبين الأجانب الأمر الذي أثر فى تأخير السداد ونؤكد أن التزامات النادي ستغطى بالكامل خلال الأسبوع القادم وبالنسبة للاعبين الأجانب المحترفين تم إنهاء عقودهم حسب التقرير الفني وطلب المدير الفني وسوف تتم المخالصة معهم كما تناولت بعض وسائل الإعلام أن لجنة التطبيع غيرت اسم الجوهرة ونؤكد للجميع لم يحدث ذلك بل ولم يطرح هذا الأمر حتى فى ملفات التطبيع بأي شكل من الأشكال ونطمئن جماهيرنا الغالية بأننا على العهد وسوف نلتقي بكم قريباً في مؤتمر صحفي نطرح فيه حصاد ماقامت به لجنة التطبيع خلال الفترة الماضية ونجيب فيه عن كل ما يجول بخاطر أبناء الهلال وبما يتعلق بمستقبل الهلال.. معكم على الوعد لبناء فريق نفاخر به في القارة السمراء والوطن العربي..

وعشتم أبناء الهلال الأوفياء ناصحين وداعمين وصامدين ونرجو من جماهيرنا الوفية والإعلام أن يستقوا المعلومات من مصادرها الأساسية حتى لا تبنى عليها أحكام خاطئة كما نأمل أن تلتف جماهيرنا حول الفريق في المباراة القادمة حتى تسعد القاعدة العريضة.