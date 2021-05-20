تأجيل لقاء سيدات الجزائر ضد السودان

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تأجيل مباراة منتخب السيدات ضد نظيره السوداني، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، بسبب انتشار جائحة كورونا المستجد.

وقال اتحاد الكرة في بيان عبر موقعه الرسمي “قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي، تأجيل تصفيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات، على هامش تأجيل تصفيات كأس العالم للرجال”.

وأضاف البيان، أن أسباب التأجيل استندت أساسًا إلى حالة بعض الملاعب في قارة إفريقيا، والقيود المتعلقة بوباء كورونا.

وكشف البيان، أن مباريات الجولة الأولى ستقام خلال فترة التوقف الدولي خلال الفترة من 18 إلى 26 أكتوبر المقبل، على أن تقام الجولة الثانية في الفترة الممتدة من 14 إلى 23 فبراير.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الجزائري، سيواجه نظيره السوداني، في الدور الأول، وفي حال تأهله سيواجه الفائز من مباراة موزمبيق وجنوب إفريقيا