رئيس لجنة تراخيص الأندية السودانية: الكاف لن يجامل مطلقاً

أكد عز الدين الحاج، رئيس لجنة تراخيص الأندية السودانية، أنه بصدد إصدار منشور لجميع الأندية، لإعلامها بما وصله في الخطاب الأخير من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وقال عز الدين الحاج لكووورة: “خطاب الكاف الأخير حول تراخيص الأندية التي سوف تشارك ببطولتي الأندية والذي ورد إلينا يوم 3 مايو الجاري، جاء متشدداً، وأنه لزاماً علينا أن نطبق ما يريده وما أشار إليه وحدده في تراخيص الأندية السودانية”.

وأضاف: “لجنتنا مستقلة من حقها أن تصدر أي قرارات بشأن عدم إيفاء الأندية لمعايير التراخيص المطلوبة”.

وأتم رئيس لجنة تراخيص الأندية: “سوف نصدر منشوراً حول تلك المعايير، والكاف هذه المرة لن يجامل الأندية المشاركة قاريا”.ً