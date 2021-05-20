بعثة هلال الأبيض تصل عروس الرمال

لبت بعثة نادي الهلال الابيض دعوة الإفطار المقدمة من أسرة نادي الهدف الرياضي بمدينة بارا وتبارى أهل الفريق في كرم البعثة ووقفوا على راحتها منذ وصولها للمدينة وتناولت البعثة وجبة الإفطار وسط أجواء أسرية مفعمة ومميزة وكان في مقدمة المستقبلين المقدم شرطة المعز أحمد عبدالرحمن قطب نادي الهدف بارا وعضو مجلس إدارة هلال الأبيض وبكري أمين آدم رئيس نادي الهدف وخالد فرح قطب النادي والملازم أول حسن عبدالرحمن المقص الرئيس الفخري لنادي الهدف والرائد إبراهيم أوهاج مدير جهاز الأمن والمخابرات ببارا وحيدر كباشي نائب رئيس الاتحاد ومهند عوض أمين مال نادي الهدف وخالد مكي وعزير إسماعيل والمفتي أحمد أعضاء مجلس الهدف بارا وكابتن الفريق عبدالملك أحمد وعقب الإفطار توجهت البعثة لمدينة الأبيض وكان في استقبالها الأستاذ مجاهد عباس نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس المقدم شرطة المعز أحمد عبدالرحمن وعبدالرحيم سليمان وناجي حسن الأحمر والمهندس عجمي أحمد عبدالله.