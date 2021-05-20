وفاة الفنان المصري الكبير سمير غانم

القاهرة: متابعات السوداني

توفي قبل قليل، الفنان المصري الكبير سمير غانم بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى ووضع على الجهاز التنفس الاصطناعي، وصراع مع فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الكاتب والمنتج أحمد الإبياري عن وفاة الفنان الكبير سمير غانم وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». وكتب الابياري: «مع السلامة يا سمير».

ونشر الدكتور جمال شعبان، على صفحته في فيسبوك: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. رموز الفن الجميل تتهاوي.. قاتل الله كورونا.. الفنان سمورة في ذمة الله.. رحمه الله.. وأتم شفاء دلال.. وألهم أهله الصبر والسلوان”.