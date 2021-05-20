نازحو معسكر كلمة بنيالا يرشقون وزير التنمية الاجتماعية بالحجارة

نيالا: محجوب حسون

هتف نازحو معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، ضد وزير التنمية الاجتماعية الاتحادي احمد آدم بخيت، ورشقوه بالحجارة عند زيارته للمعسكر.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن زيارة الوزير أحمد آدم لمعسكر كلمة لم تكن موضوعة في برنامج زيارة الوزير للولاية. فيما أشارت مصادر مقربة من الوزير أنهم تلقوا ثلاث مكالمات تفيد بأن قيادات المعسكر يقومون بجمع السلاح وطلبوا منهم سحب الوزير والوفد المرافق له. وتمكن الحرس من إخراج الوزير ووفده المرافق من المعسكر، قبل أن تتفاقم الأوضاع.

وحمّل عدد من قيادات العدل والمساواة المدير التنفيذي للتأمين الصحي إبو بكر التونسي، المسؤولية بإقحام الوزير في برنامج لم يكن موضوعا في الجدول، وهو يعلم أن الوزير يتبع لحركة العدل والمساواة الموقعة على السلام، ومعكسر كلمة في قبضة عبد الواحد نور الذي يرفض اتفاقية جوبا.